River Plate vs. Colo Colo se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN, Star Plus y Fútbol Libre por Amistoso Internacional. El compromiso está pactado para este miércoles 9 de noviembre desde las 5:30 p.m. (horario de Perú y Colombia, 7:30 p.m. de Argentina y Chile) en el estadio Sausalito de Viña del Mar. El ‘Millo’ llega a este partido después de haber tenido una temporada difícil, donde no sumó ningún título. El ‘Cacique’, por su parte, alcanzó recientemente el título de la Liga Chilena y llegará en su mejor momento. Recuerda que también podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias desde la web de Depor.

River Plate y Colo Colo se miden en partido amistoso internacional. (Video: River Plate)

River Plate vs. Colo Colo: posibles alineaciones

River Plate: Alan Díaz; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez, Agustín Palavecino, Pablo Solari; Lucas Beltran, Miguel Borja y Ezequiel Barco.

Alan Díaz; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez, Agustín Palavecino, Pablo Solari; Lucas Beltran, Miguel Borja y Ezequiel Barco. Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Leonardo Gil; Marco Rojas, Gabriel Costa y Juan Martín Lucero.





