No hay que esperar más. El día ya está aquí. River Plate y Flamengo chocarán este sábado 23 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima por la gran final de la Copa Libertadores 2019 y la gran mayoría del mundo del fútbol estará pendiente de lo que suceda en Perú. Y es que será la primera ocasión en el que campeonato se definirá a partido único en cancha neutral.

Miles de fanáticos de River Plate y Flamengo dejaron sus países para llegar a suelo peruano. La fiesta han armado en distritos como Miraflores y Barranco y algunos hinchas del ‘Fla’ aprovecharon la ocasión para burlarse del archirrival del conjunto millonario, Boca Juniors. Es más, hasta canción de dedicaron a los de Gustavo Alfaro.

“Todos se preguntan qué ha acontecido con Boca. Qué ha acontecido con Boca, ya no existe más. Flamengo se pregunta qué ha acontecido con Boca, que perdió a Copa, llora por la Copa. Ya no existe más”, es lo que se escucha decir a dos fanáticos del conjunto que dirige el técnico Jorge Jesus, ex DT del Sporting Club de Lisboa.

River Plate pasó por encima de Boca este 2019

Hay que tener en cuenta que en las semifinales de este campeonato, los hombres de Marcelo Gallardo dejaron en el camino a los xeneizes en partidos de ida y vuelta. En el Monumental ganaron 2-0, en tanto que en La Bombonera cayeron 2-1.

River Plate ya tiene once confirmado para el partidazo ante Flamengo. Gallardo lo confirmó en rueda de prensa y saldrá con Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinola, Casco; Pérez, Fernández, Palacios, De La Cruz; Borré y Suárez. Quiere saborear el ‘bi’ continental.

