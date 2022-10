River Plate vs. Racing se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la Jornada 27 de la Liga Profesional Argentina desde las 3:00 p.m. (hora peruana). El partido se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón más conocido como el Cilindro de la ciudad de Avellaneda. Una victoria de los locales podrá significar el título nacional con una derrota también de Boca Juniors. El partido podrá ser visto por las señales de ESPN, Star Plus, TyC Sports para Argentina y Fútbol Libre TV si quieres seguirlo de manera online. No te pierdas todos los detalles y el minuto a minuto en Depor.





River Plate jugó su último partido en el Estadio Monumental con Marcelo Gallardo. (Twitter)





River vs. Racing: probables formaciones

River Plate: Armani; Herrera, Mammana, Díaz, Casco; Enzo Pérez, De La Cruz, Palavecino, Barco; Solari y Borja.

Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi y Eugenio Mena; Leonel Miranda y Aníbal Moreno; Matías Rojas, Carlos Alcaraz y Johan Carbonero; Enzo Copetti.





