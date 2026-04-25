River vs. Aldosivi se enfrentan por la Liga Profesional Argentina 2026. (Foto: River Plate)
River vs. Aldosivi se enfrentan por la Liga Profesional Argentina 2026. (Foto: River Plate)

vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 16 del Torneo de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En Argentina también podrá ser visto por TNT Sports. Pelota Libre TV es una señal pirata. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 25 desde las 7:30 p.m. y se jugará en el Estadio Monumental.

River enfrentará a Aldosivi por la Lirga Profesional Argentina. (Video: River Plate)
River enfrentará a Aldosivi por la Lirga Profesional Argentina. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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