vs. miden fuerzas EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | HD en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Apertura de la . ¿En qué canales se verá la transmisión del partido? ESPN pasa el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En Argentina también se podrá ver por TNT Sports. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! ¿Cuándo se juega y a qué hora arranca? El choque está pactado para el jueves 12 de febrero desde las 7:15 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina).

River vs Argentinos Juniors por la Liga Profesional | VIDEO: LPF
River vs Argentinos Juniors por la Liga Profesional | VIDEO: LPF
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS