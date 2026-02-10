River Plate vs. Argentinos Juniors se enfrentan por la fecha 5 de la Liga Profesional de Argentina en el Estadio Diego Armando Maradona. ¿En qué canales transmitirán el partido y a qué hora iniciará la transmisión, dependiendo de la zona horaria? Revisa la información completa para que puedas disfrutar de este encuentro desde la comodidad de tu casa.

River Plate llega con la necesidad imperiosa de sacudirse el polvo tras el duro golpe sufrido ante Tigre (1-4) en el Monumental. El equipo de Marcelo Gallardo ha mostrado una alarmante irregularidad en este inicio de campeonato, alternando victorias sólidas con desconexiones defensivas que han encendido las alarmas en Núñez. Con apenas tres puntos de diferencia entre ambos en la tabla, el “Millonario” sabe que no puede ceder más terreno si pretende pelear los puestos de vanguardia del Grupo B.

Por su parte, el “Bicho” de La Paternal se hace fuerte en su histórico “Semillero del Mundo”. Argentinos Juniors viene de un arranque combativo, apoyado en la jerarquía de Alan Lescano y la seguridad de Brayan Cortés bajo los tres palos. El equipo de Pablo Guede ha sabido explotar las dimensiones reducidas de su campo para asfixiar a los rivales, y llega a este compromiso con el envión anímico de haber sumado en sus últimas presentaciones, buscando aprovechar el momento de duda que atraviesa la defensa riverplatense.

En cuanto a las bajas, el “Muñeco” tendrá que rearmar el rompecabezas táctico obligatoriamente. La ausencia más sensible es la de Fausto Vera, quien se perderá el reencuentro con su exclub tras ser expulsado en la jornada anterior. A esta suspensión se suman las bajas por lesión de Germán Pezzella (rotura de ligamentos) y Sebastián Driussi, quien continúa recuperándose de un desgarro muscular. La buena noticia para el mundo River es el retorno de Franco Armani al arco, tras superar una complicación física que lo marginó del último encuentro.

La pizarra de Gallardo podría presentar sorpresas significativas debido al bajo rendimiento de algunos referentes. En defensa, se especula con el ingreso de Paulo Díaz por Lucas Martínez Quarta para recuperar solidez, mientras que en el medio, Giuliano Galoppo y Kevin Castaño pelean por el lugar vacante de Vera. En la ofensiva, la sequía de Facundo Colidio y Maximiliano Salas podría abrirle la puerta a los juveniles Agustín Ruberto o Ian Subiabre, quienes piden pista tras las flojas actuaciones de los delanteros titulares.

El historial reciente en La Paternal no es un dato menor y favorece a los locales. En los últimos enfrentamientos en este escenario, a River le ha costado imponer su juego asociado, sufriendo derrotas ajustadas (como el 1-0 en mayo de 2024 y el 3-2 en agosto de 2023). La presión alta de Argentinos y la rapidez en las transiciones suelen complicar a un River que, hoy por hoy, sufre cuando no tiene el control absoluto del balón o cuando sus centrales quedan expuestos en campo abierto.

Con este panorama, el duelo de este jueves a las 21:15 (hora argentina) se perfila como una verdadera final adelantada para ambos. Mientras Argentinos Juniors busca ratificar su mística en casa y hundir a un rival directo, River Plate se juega más que tres puntos: se juega la tranquilidad de un proceso que, a pesar de tener a Gallardo en el banco, todavía no encuentra el funcionamiento colectivo ideal en este 2026. Un resultado negativo en La Paternal podría forzar decisiones drásticas en el esquema “Millonario”.

River Plate vs. Argentinos Juniors por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. (Foto: AFA)

¿A qué hora juegan River vs. Argentinos Juniors?

River vs. Argentinos Juniors está programado para este jueves 12 de febrero desde las 7:15 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:15 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:15 p.m.; en México a las 6:15 p.m.; y en España a las 1:15 a.m. del viernes 13.

¿Dónde ver River vs. Argentinos Juniors?

El choque entre River Plate vs. Argentinos Juniors por la jornada 5 de la Liga Profesional, tendrá la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En México, el cruce será televisado por Fanatiz y Disney Plus, mientras que en España se verá por Fubo TV.

¿Qué canales transmiten River vs. Argentinos Juniors?

En Argentina lo transmite: Disney+ y TNT Sports

Disney+ y TNT Sports En Paraguay lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

ESPN, Disney+ y TyC Sports En Uruguay lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

ESPN, Disney+ y TyC Sports En Chile lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

ESPN, Disney+ y TyC Sports En Ecuador lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

ESPN, Disney+ y TyC Sports En Venezuela lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

ESPN, Disney+ y TyC Sports En Perú lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

ESPN, Disney+ y TyC Sports En Brasil lo transmite: Disney+

Disney+ En Colombia lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

ESPN, Disney+ y TyC Sports En Bolivia lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

ESPN, Disney+ y TyC Sports En México lo transmite: Fanatiz y Disney+

Fanatiz y Disney+ En España lo transmite: FuboTV

¿Dónde ver River vs. Argentinos Juniors en Perú?

El partido de River vs. Argentinos Juniors EN VIVO en Perú, válido por la fecha 5 de la Liga Profesional Argentina 2026, será transmitido por ESPN por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver River vs. Argentinos Juniors en Argentina?

El partido de River vs. Argentinos Juniors EN VIVO en Argentina, será transmitido por TNT Sports por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

TE PUEDE INTERESAR