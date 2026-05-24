River Plate vs. Belgrano se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la final del Torneo Apertura 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN y TNT Sports cuentan con los derechos oficiales para transmitir el campeonato argentino, además de las opciones de streaming en las plataformas de Disney Plus Premium, DGO. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este domingo 24 de mayo desde la 1:30 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina).

River vs. Belgrano se enfrentan en la final del Torneo Apertura. (Video: River Plate)
River vs. Belgrano se enfrentan en la final del Torneo Apertura. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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