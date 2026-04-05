Este domingo 5 desde las 4:00 p.m. (horario peruano), vs. chocaron por la fecha 13 de la . ¿Cómo se vio este partido? La transmisión estuvo a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, además de las alternativas digitales en Disney Plus Premium y Fanatiz. Ojo: TNT Sports también tiene los derechos para Argentina y Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos, por lo que no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Monumental fue el escenario de este duelo y comenzó con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡Imperdible!

River Plate recibirá a Belgrano en el Estadio Monumental. (Video: River Plate)
River Plate recibirá a Belgrano en el Estadio Monumental. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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