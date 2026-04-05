Desde el Estadio Monumental, vs. jugaron por la , en el duelo válido por la fecha 13 del torneo. ¿Dónde pasaron el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Otras opciones? También pudiste verlo por TNT Sports; eso sí, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. El choque se disputó hoy domingo 5 desde las 4:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).

Por la fecha 13 de la Liga Argentina, River Plate enfrentará a Belgrano en el Estadio Monumental. (Video: River Plate)
Por la fecha 13 de la Liga Argentina, River Plate enfrentará a Belgrano en el Estadio Monumental. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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