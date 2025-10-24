River vs Independiente Rivadavia EN VIVO: ver transmisión de TyC Sports por Copa Argentina
En el Estadio Mario Alberto Kempes, vs. se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) este viernes 24 de octubre, en un partido válido por las semifinales de la . El encuentro está programado para las 8:10 p.m. (hora peruana) por la transmisión de TYC Sports y DGO. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 9:10 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arrancó a las 10:10 p.m.

River vs Independiente Rivadavia EN VIVO: ver transmisión de TyC Sports por Copa Argentina (Video: ESPN)
