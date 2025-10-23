Dónde ver River vs. Independiente Rivadavia EN VIVO: link y canal de TyC Sports

Prepara toda tu información porque River vs. Independiente de Rivadavia juegan en un duelo atractivo por la semifinal de la Copa Argentina 2025. El partido se jugará en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y despierta gran expectativa entre los hinchas, por el momento que pasan ambas escuadras. ¿A qué hora juegan? ¿Dónde verlo EN VIVO? Aquí te contamos todos los detalles. Recuerda no buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata.

River Plate llega a Córdoba con la Copa Argentina convertida en el objetivo principal y más tangible para salvar una temporada irregular. El equipo de Marcelo Gallardo necesita este título para asegurar su cupo en la Copa Libertadores 2026. A pesar de la crisis en la liga, la mística copera es la gran esperanza del club de Núñez.

El “Millonario” accedió a esta instancia tras vencer a Racing en cuartos de final con un ajustado 1-0, en un partido de alta tensión. Para este crucial duelo, Gallardo recupera a nueve jugadores clave que estuvieron con sus selecciones, lo que le permite rearmar el equipo con sus figuras. El desafío es que el equipo muestre la jerarquía necesaria.

Gallardo enfocará el juego en la posesión y la presión alta para ahogar la salida del rival mendocino. River debe mejorar su eficacia ofensiva para no darle vida a la “Lepra”. La clave táctica es que sus volantes rompan líneas, algo que ha sido una debilidad reciente, para alimentar a los delanteros.

Independiente Rivadavia, por su parte, vive un momento histórico, habiendo alcanzado por primera vez la semifinal de la Copa Argentina, tras vencer 3-1 a Tigre en cuartos. Este logro contrasta con su irregularidad en la Liga. La “Lepra mendocina”, dirigida por Alfredo Berti, tiene la oportunidad de conseguir su primer título oficial.

La “Lepra” planteará un partido de alta intensidad y mucha concentración defensiva en el Kempes. Intentarán neutralizar el volumen de juego de River en el mediocampo y buscarán sus oportunidades en la transición o con el balón parado. Para Independiente Rivadavia, el factor anímico y la garra serán sus mejores armas.

El historial en el profesionalismo es favorable a River, 5 victorias contra 2 de la “Lepra”, pero los enfrentamientos recientes han sido muy parejos, con sorpresas a favor de los mendocinos. Independiente Rivadavia ha ganado dos de los últimos cuatro cruces directos, incluyendo amistosos. El antecedente más fresco en Liga fue un empate 1-1 en el Monumental.

¿Dónde ver River vs. Independiente Rivadavia?

El choque entre River vs. Independiente Rivadavia por la semifinal de la Copa Argentina 2025, tendrá la transmisión exclusiva de TyC Sports para todo el territorio argentino, además de su versión de streaming en la plataforma de TyC Sports Play; en México se podrá ver por Fanatiz Mexico y TyC Sports Internacional, mientras que en Estados Unidos será televisado a través de Fanatiz USA, fuboTV y TyC Sports Internacional. Las acciones iniciarán desde las 8:10 p.m. (hora peruana, dos más en Argentina).

¿Qué canales transmiten River vs. Independiente Rivadavia?

En Argentina lo transmite: TyC Sports

En Paraguay lo transmite: TyC Sports Internacional

En Uruguay lo transmite: TyC Sports Internacional

En Chile lo transmite: TyC Sports Internacional

En Ecuador lo transmite: TyC Sports Internacional

En Venezuela lo transmite: TyC Sports Internacional

En Perú lo transmite: TyC Sports

En Brasil lo transmite: TyC Sports Internacional

En Colombia lo transmite: TyC Sports Internacional

En Bolivia lo transmite: TyC Sports Internacional

En México lo transmite: TyC Sports Internacional

En Estados Unidos lo transmite: TyC Sports, Fanatiz y FuboTV

En España lo transmite: FuboTV

¿Dónde ver River vs. Independiente Rivadavia en Perú?

TyC Sports es el canal con los derechos televisivos para transmitir este partido de la Copa Argentina 2025, por lo que el River vs. Independiente Rivadavia podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión en streaming a través de DGO.

¿Dónde ver River vs. Independiente Rivadavia en Argentina?

El partido de River vs. Independiente Rivadavia en vivo en Argentina, tendrá transmisión exclusiva de TyC Sports, además de su versión de streaming en la plataforma de TyC Sports Play

¿Dónde ver River vs. Independiente Rivadavia en España?

El partido de River vs. Independiente Rivadavia en vivo, a jugarse en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, se podrá ver en España por Fubo TV.

¿Dónde ver River vs. Independiente Rivadavia en México?

El partido de River vs. Independiente Rivadavia en vivo desde México, se podrá disfrutar desde los servicios de pago para conectarse a Fanatiz y TyC Sports Internacional.

¿Dónde ver River vs. Independiente Rivadavia en Estados Unidos?

River vs. Independiente Rivadavia en vivo para los que radican en Estados Unidos, por la Copa Argentina 2025, se verá por las señales de TyC Sports Internacional, Fanatiz y FuboTV.

