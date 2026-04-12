Desde El Cilindro, vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la , en el duelo válido por la fecha 14 del torneo. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Otras opciones? También podrás verlo por TNT Sports; eso sí, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. El choque se disputará este domingo 12 de abril desde las 6:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).

Racing recibirá a River en el Cilindro de Avellaneda. (Video: River Plate)
Racing recibirá a River en el Cilindro de Avellaneda. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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