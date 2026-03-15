River Plate recibirá a Sarmiento por el Torneo Apertura. (Diseño: Depor)
River Plate recibirá a Sarmiento por el Torneo Apertura. (Diseño: Depor)

Desde el Estadio Monumental, se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la en el duelo válido por la fecha 11 del Torneo Apertura. ¿Dónde ver el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde teleoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. En Argentina también podrá verse por TNT Sports; no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. El choque se disputará este domingo 15 de marzo desde las 5:45 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).

River Plate recibirá a Sarmiento por el Torneo Apertura. (Video: River Plate)
River Plate recibirá a Sarmiento por el Torneo Apertura. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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