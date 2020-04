Hagamos memoria. Lionel Messi en la última Copa América -Brasil 2019- tuvo dos gestos claros contra la Conmebol. El crack del Barcelona no salió a recibir la medalla de bronce junto a algunos compañeros y al final tuvo fuertes palabras contra el máximo organismo del fútbol sudamericano. El defensor Juan Foyth, compañero de Leo en la selección albiceleste, se encargó de revelar todo lo que sucedió en ese vestuario del partido contra Chile, el cual definió el tercer puesto del torneo.

El defensor del Tottenham tuvo una entrevista en vivo a través de Instagram con TNT Sports de Argentina en la que señaló todo lo que sucedió en el vestuario albiceleste tras la victoria ante Chile que les dio el tercer lugar de la Copa América.

Foyth señaló que las declaraciones de Lionel Messi fueron producto de una calentura, pero era el sentir de todo el equipo. "Son momentos de calentura. Al ser tantos chicos, él nos ayudó un montón, fue nuestro líder y era el él que tenía que ir. Lo respaldamos en todo lo que dijo y nos sentimos representados en todo lo que dijo”, señaló.

Y sobre la no salida de Leo Messi a la cancha del Corinthians Arena de Sao Paulo, tras el triunfo, a recibir la medalla, recordó primero que no fue el único que no salió al campo, y eso fue a razón de una decisión en conjunto. “Decidimos en conjunto que salgamos algunos nada más, no fue él el único que no salió. Sentíamos bronca por la situación”, indicó.

Recordemos que Lionel Mesis lideró la selección argentina en la Copa América de Lionel Scaloni, quien empezó a trabajar en el recambio generacional con el astro del FC Barcelona como líder del plantel.

