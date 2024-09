El ambiente futbolístico sudamericano no solo se calienta dentro del campo, sino también fuera de él, y esta vez, los protagonistas del nuevo capítulo de controversia son dos figuras de gran renombre. El ‘King’ Arturo Vidal no dudó en lanzar duras críticas e insultos contra Ricardo Gareca, actual técnico de la selección de Chile, luego de la derrota de la Roja ante Argentina (3-0) en la fecha 7 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Sin embargo, la respuesta llegó rápidamente desde tierras argentinas, de la mano de Óscar Ruggeri, un referente histórico y actual comentarista deportivo, quien salió al cruce para defender a su amigo, el ‘Flaco’ Gareca.

Durante el reciente encuentro en el Estadio Monumental de Buenos Aires, Chile sufrió una dolorosa derrota ante la Albiceleste. En ese contexto, el volante de Colo Colo siguió el partido desde su cuenta en la plataforma Kick, donde aprovechó para disparar contra Ricardo Gareca, con quien ha tenido diferencias desde que el técnico asumió las riendas de la Roja.

Las palabras del volante de Vidal no pasaron desapercibidas, ya que Vidal atacó duramente al técnico argentino, cuestionando su conocimiento y decisiones tácticas. “¡Este huevón no ve la Libertadores! Parece que solo ve los partidos del fútbol argentino”, afirmó Vidal con notable enojo, en un claro dardo a la gestión de Gareca. “Tiene que dejar de inventar. Si el fútbol es muy sencillo”, añadió.

Estas declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales. Mientras algunos apoyaron la postura de Vidal, otros cuestionaron la falta de respeto hacia el entrenador de la selección chilena. Pero quien no tardó en intervenir fue Óscar Ruggeri, histórico defensor argentino y amigo personal de Ricardo Gareca, quien en su programa de televisión arremetió con dureza contra el ‘King’ chileno.

“¡Dios mío! El Flaco llegó hace dos meses, y este tipo ya está hablando así”, comenzó Ruggeri en su respuesta, visiblemente indignado por los comentarios de Vidal. “Estas son declaraciones porque no lo llamó, lógico”, agregó, sugiriendo que la molestia del chileno podría tener su origen en no ser convocado por el ‘Tigre’.

La crítica de Ruggeri fue más allá, y no se limitó únicamente a los comentarios futbolísticos de Vidal. “Este qué me importa, con ese coso en la cabeza”, disparó Ruggeri en tono irónico, haciendo referencia al peculiar peinado del chileno y dejando claro que sus palabras no eran bien recibidas.

Pero el ‘Cabezón’ no se detuvo allí. Fiel a su estilo directo y sin filtros, Ruggeri defendió a su amigo Gareca a capa y espada, apuntando también a la actitud de Vidal como jugador. “Más allá de las cosas que le puede decir a Gareca, no puede dirigirse así al entrenador de la selección de su país. Es un jugador en actividad, todavía no está afuera. Puede ser convocado”, advirtió.

La postura de Ruggeri refleja el respeto y la admiración que mantiene por Ricardo Gareca, con quien compartió vestuario como jugador en la selección argentina. En ese sentido, sus críticas a Vidal no solo se deben a una cuestión futbolística, sino también a un sentido de lealtad y respeto hacia el ‘Flaco’. “A mi amigo lo voy a defender siempre”, concluyó.

Los dirigidos por Ricardo Gareca terminaron su travesía en Buenos Aires y se dirigirán hacia su localidad de Santiago de Chile, para prepararse de cara al próximo duelo. La ‘Roja será local ante Bolivia en el estadio Monumental el martes 10 de setiembre desde las 4:00 p.m. (hora peruana) con la transmisión de los canales Movistar Deportes, Chilevisión, TNT Sports y Tigo.

Recordemos que para el próximo Mundial clasifican seis equipos de manera directa y el séptimo lugar irá al repechaje. La cita se realizará en el año 2026 teniendo a los países de Estados Unidos, México y Canadá como organizadores. Además, en esta competencia participarán 48 equipos.

