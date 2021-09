Han pasado casi tres meses desde que Argentina alcanzó el título de la Copa América 2021. Con un golazo de Ángel di María y una gran actuación de Emiliano Martínez en el arco, la Albiceleste le ganó a Brasil en el mismo Maracaná. La tarea no fue fácil, en especial para el ‘Dibu’, que en la previa de la final tuvo que recurrir a los videojuegos para despejar la mente y afrontar el partido en Río de Janeiro con más tranquilidad. Así lo ha revelado en una entrevista con el youtuber Sebastían Fernández.

El también portero del Aston Villa, que el fin de semana hizo noticia por atajarle un penal a Bruno Fernandes y jugarle a la boquilla a Cristiano Ronaldo, dejó al descubierto su faceta de ‘gamer’. El popular ‘Dibu’ afirma ser un apasionado por el Call of Duty, el videojuego de disparos en primera persona de tipo bélico.

“Antes de la final contra Brasil, me gustaba jugar a la noche a la Play para desconcentrarme del partido y de que al otro día íbamos a jugar la final. O el mismo día del partido, capaz jugaba uno o dos mapas. Me reía un poco, pasaban dos horas y me iba al partido. Me distrae, me saca del pensamiento, de las redes sociales y el celular”, dijo Martínez.

Call of Duty, el videojuego favorito del 'Dibu'. (Imagen: Activision)

Sobre el estilo de juego en el Call of Duty, Martínez reveló que suele ser el que va al frente. El portero de la Premier League puede pasar horas jugando con sus amigos de Mar del Plata, lugar donde creció y en el que se enamoró de la videoconsola.

“De mi grupo de amigos, yo soy el que va a la guerra, el asesino. En vez del ‘mirá que te como’ de los penales, acá les digo: ‘Mirá que te tiro un bazookazo’, je. Ando con la bazooka para todos lados. A mí me encanta. Sacando el fútbol, cuando llegó a casa estoy con la familia y después a la noche tengo mi espacio de juego para estar en contacto con mis compañeros de Mar del Plata. Y me encanta la verdad”, contó el ´Dibu’ Martínez.

“Siempre desde chico me gustó lo relacionado con los juegos. Cuando vivía en Mar del Plata, era jugar a la pelota de día y a la noche, a la Play, Sega o Nintendo. Hoy en día, juego con mi hijo al Mario Kart y con mis amigos argentinos jugamos al Call of Duty. Enfermos. Somos cuatro y jugamos todas las noches en escuadrón, siempre”, añadió el ‘23′ de la Albiceleste.





