No se cansan de romper récords. Argentina y Perú se enfrentaron en el duelo correspondiente a la Jornada 12 de las Eliminatorias Qatar 2022. En esta ocasión, el elenco ‘albiceleste’ se impuso por la mínima diferencia ante los dirigidos de Ricardo Gareca, resultado con el cual siguen alimentando una racha que los posiciona como uno de los mejores combinados nacionales del mundo.

Y es que según el estadístico Mister Chip, los de Lionel Scaloni no pierden un partido desde el 02 de agosto de 2019, fecha donde cayeron por 2-0 ante Brasil en semifinales de la Copa América. Su actual racha es de 25 partidos sin conocer la derrota, la cual los coloca como una de las mejores selecciones del mundo. Además, esta es la segunda mejor marca en toda la historia de su país.

La estadística brindada por Mister Chip sobre la Selección de Argentina. (Foto: Twitter)

Cabe resaltar que la ‘albiceleste’ viene obteniendo grandes resultados en los últimos meses. Hace poco se pudo coronar como campeón de la Copa América 2021, venciendo a nada más y nada menos su clásico rival, Brasil, logrando romper una larga sequía de títulos luego de 28 años.

La crítica de Messi al arbitraje del Argentina vs. Perú

Lionel Messi criticó el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y Lionel Scaloni celebró la victoria luego del éxito por 1-0 que Argentina logró ante Perú por la duodécima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Catar 2022.

”Partido duro, difícil de jugar. Mucho viento, ellos todos atrás dejando pocos espacios. El árbitro siempre que nos dirige hace lo mismo, pareciera que lo hace a propósito. Pero bueno tres puntos importantes que nos acerca al objetivo”, escribió el capitán Lionel Messi tras el triunfo en el Estadio Monumental de Buenos Aires ante Perú.

Lionel Scaloni, por su parte, en conferencia de prensa expresó: “El equipo no reguló, seguro que no. Era un partido muy importante y había tensión por eso. No pienso que Argentina se haya conformado con el resultado. Perú juega bien, es un rival muy difícil. Más allá de la jugada del penal, creo que el partido estuvo controlado”. EFE.





