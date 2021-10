El ex presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, fue entrevistado por diferentes medios catalanes donde se defendió de los ataques de la actual junta directiva ‘culé' hacia su gestión. Muchos aficionados blaugranas se han quedado sorprendidos con sus últimas declaraciones, donde critica severamente la decisión de Joan Laporta al dejar marchar a Lionel Messi del Camp Nou.

“Este verano han dejado marchar a Leo Messi y esa sí que me parece una mala decisión. Jugar sin Leo Messi representa que hay que cambiar muchas cosas”, aseguró el ex mandatario, que tiene muy clara su posición a la hora de intentar retener al astro argentino casi a cualquier coste. “Yo como presidente no quise que Messi se fuera e hice todo lo posible, todos los esfuerzos, para que Leo no se fuera del club”.

Asimismo, Bartomeu aprovechó para poner paños fríos a los rumores que existen sobre el conjunto azulgrana, en relación a su delicada situación económica: “El club no tiene riesgo de disolución y es viable con muchos recursos. Se está dando un discurso alarmista. El Real Decreto dice que las pérdidas por Covid nunca serán pérdidas que permitan llegar a la disolución del club, que tiene activos de jugadores, patrimoniales, digitales y tienen un valor en balance bajo pero alto a nivel de mercado. Por eso es imposible que esté en riesgo de disolución”.

Por otro lado, el ex presidente de la entidad blaugrana valoró su gestión y defendió el trabajo que hizo con su junta directiva, calificando su trabajo como “serio y responsable. Nuestra gestión no fue nefasta y lo dice LaLiga, la UEFA y los auditores. Con 180 millones de beneficios, y con Forbes valorándonos como el club más valioso del mundo. Esa gestión seria y rigurosa se vio truncada por la aparición de la pandemia, que llevó a una bajada de ingresos de unos 500 millones”.

Además, la crisis provocado por el COVID-19, según el ex directivo, ha sido el gran culpable de la grave situación que azota a Can Barça: “Sí pido que desaparezca la preocupación en los socios. El club es viable, tiene muchos recursos para salir de este problema y sin la pandemia hubiera perdido sólo 50 millones en la 2020-21. Las cifras tan tremendistas son las auditadas pero tienen un impacto enorme por la pandemia. Es imposible de controlar y ha afectado a los grandes clubs europeos”.

Bartomeu también defendió a los miembros de su junta ante todas las voces que lo acusan de llevarse dinero de las arcas del club del Camp Nou: “No tengo miedo. Nadie de mi junta ha metido la mano en la caja. Esto no se puede esconder y después de tantos meses ya lo sabríamos. Primero hicieron la auditoria y como no salió nada hicieron la due diligence. Pueden ir haciendo lo que quieran”.

Por último, tuvo tiempo para referirse de Ronald Koeman, técnico al cual avala y admira, tras su labor luego de la salida de Messi del equipo. “Está preparado, pero hay que tener paciencia para que buena construir un equipo sin la presencia del mejor jugador del mundo. Creo que en la plantilla hay mucho talento, sobre todo talento joven”, finalizó.





