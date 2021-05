En los últimos meses, a Sergio Agüero se la visto más realizando transmisiones que haciendo goles en los campos. Por esa razón, el delantero recibió diversas críticas por parte de los medios e hinchas. Con todo, el argentino se dio la maña para alcanzar más récords el día que se despidió de Manchester City en la Premier League desde la cancha del Etihad Stadium.

Hace unas horas, el ‘Kun’ Agüero apareció en su cuenta creada en la plataforma Twitch para expresar su enojo con los seguidores, quienes le castigaron injustamente. “Hoy se suben todos al caballo por el récord. Se suben todos al caballito y dicen qué grande el Kun, qué bueno el récord cuando hace unos meses me mataban”, comentó.

Entonces, el delantero avisó que, tras disputar la final de la Champions League con los ‘Citizens’, se concentrará en el trabajo con la Albiceleste. “Pero bueno, no se puede decir nada. Prefiero estar enfocado a los partidos de selección, aunque todo el mundo espera el mínimo error. Y si pasa algo ya saben que en Argentina lo primero que van a decir es que el Kun está transmitiendo”, agregó.

“Si va mal, dicen que estoy todo el tiempo sentado, que no entreno, que hago streaming. ¿Qué tiene que ver el stream? Como si estuviera andando en moto y me estoy por matar. Si fuese así, OK, diría que soy un irresponsable. Estoy haciendo stream, ¿tiene algo de malo? Por más que no escuche lo que digan, te llega por algún amigo o la familia e inconscientemente te llega. No les quiero dar argumentos”, enfatizó el delantero histórico del Manchester City.

Finalmente agregó: “Nosotros estamos a la vista del mínimo error. El mínimo error que tengamos te sacude. Hoy se suben todos al caballito del récord. Hoy es ´que grande el Kun, increíble lo que hizo´. Pero después me matan. Lo primero que van a decir es que estoy haciendo stream. A muchos todavía no les gusta y no entiendo por qué”, concluyó el delantero de la selección de Argentina.

El ‘Kun’ se acerca a Barcelona

Sergio Agüero se encuentra a una firma de convertirse en nuevo jugador del Barcelona. Sin embargo, ¿cuándo se formalizará el acuerdo entre el delantero y los azulgranas de cara a la próxima campaña? El atacante tiene un calendario apretado en los próximos días, pues debe jugar la final de la Champions League y luego asistir al llamado de la selección argentina.

En ese sentido, TyC Sports brindó detalles de lo que hará el ‘Kun’ Agüero para poner la rúbrica sobre el contrato con los catalanes. El atacante estará en Portugal con Manchester City para medirse el sábado a Chelsea en la definición por la Liga de Campeones. Enseguida, el goleador debe trasladarse a España.

Si todo marcha bien, Agüero debe firmar los papeles el domingo en Barcelona o, si algún directivo de la institución decide moverse, se haría en Madrid. En todo caso, el futbolista tiene permiso de la selección Albiceleste de sumarse al conjunto de Lionel Scaloni tras resolver su futuro para la campaña entrante.

Por su lado, el periódico Sport maneja una versión diferente a la que tienen en Argentina. El diario catalán señaló que Agüero recién arribará a la Ciudad Condal el lunes de la semana entrante para convertirse en futbolista de Barcelona. Luego, el acuerdo se anunciará de forma oficial.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.