El 30 de octubre de 2021, la vida de Sergio Agüero y de sus seguidores dio un giro totalmente inesperado. Aquel día, el argentino jugó su último partido como futbolista profesional, puesto que en un episodio que alarmó a miles de aficionados y televidentes, el ‘Kun’ se vio obligado a dejar la cancha debido a lo que después se confirmaría como una arritmia cardíaca. Ahora, meses después, él mismo salió a dar detalles desconocidos sobre lo sucedido en aquella noche en el estadio del FC Barcelona.

“Empecé a sentirme mal en la pretemporada, con síntomas raros, pero pensé que eran los entrenamientos, el calor... Después me lesioné y estuve un mes parado, pero aun así me sentía incómodo”, fueron las primeras palabras del exfutbolista en una entrevista para ‘El Hormiguero’.

Y añadió: “Después ya empecé a entrenar con el equipo y en los entrenamientos me ahogaba bastante, hasta que un día que estaba el médico cerca le dije que me sentía mal, entonces me mareé un poco y empezó la arritmia. El médico me hizo un chequeo y salió todo bien, pero a la semana siguiente me volvió a pasar en el estadio”.

Como bien sabemos, en el minuto 37 del duelo ante Alavés, el ‘Kun’ saltó a disputar un balón, luego se tomó el cuello y finalmente se tiró al césped. En relación a ello, comentó lo siguiente: “Me empecé a sentir mal y le quise gritar al árbitro para que parase el partido, pero no me salía la voz. Ahí empecé marearme, así que agarré la mano de un defensa y le pedí que parara el partido. Después se me pasó el mareo y empezó la arritmia. Cuando paró, me llevaron al hospital y estuve tres días ingresado”.

Tras ello, el periodista español, Pablo Motos, le consultó sobre cómo se siente una arritmia, a lo que Agüero respondió que su corazón latía extremadamente rápido y que los segundos parecen varios minutos. Asimismo, reconoció que ese día, en el Camp Nou, el miedo se apoderó completamente de él ante su delicada situación: “Estoy por morirme, la concha de la madre, pensé que me iba para arriba”.

El momento más difícil

Tras estar varios días internado y luego de pasar por una gran cantidad de estudios médicos, el ‘Kun’ tuvo que afrontar el momento más complicado: “El médico me dijo que podría jugar pero que me podría pasar de nuevo y podría ser peor”. Además, contó que lo pensó mucho pero que finalmente dijo “ya está, tengo 33 años, un hijo y una vida por delante’.

Por último, el exfutbolista argentino mencionó que se quedó con la ‘espina’ de no haber podido darlo todo en el cuadro catalán y reveló que cuando se retiró dejó de ver fútbol por cuatro o cinco meses. “Ahora, cada vez que veo un partido, pienso lo que haría yo en ese momento, como si estuviese jugando”, finalizó.





