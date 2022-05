El futuro de Kylian Mbappé, oficialmente, es una incógnita. El delantero francés aún no decide entre seguir en el Paris Saint-Germain o fichar por Real Madrid. Sin embargo, un hecho en particular podría dar cuenta de que el nacido en Bondy ya ha definido qué hacer con su carrera. Según reportan este miércoles distintos portales europeos, el atacante de 23 años simplemente ha desaparecido de la tienda online del campeón de la Ligue 1.

En cuanto a la compra de camisetas de la presente temporada, la primera, segunda y cuarta equipación no se pueden personalizar con el nombre de Mbappé. Tampoco se vende el primer uniforme del club con los datos del exdelantero del AS Mónaco.

La única camiseta de Mbappé que se encuentra disponible en la web del PSG es la tercera de las alternas. Semejante hecho no ha pasado desapercibido para los hinchas parisinos, que creen que se trata de una señal que confirma la partida de ‘Kiki’ a España luego de cinco años en el Parque de los Príncipes.





Mbappé no figura en las opciones de compra en la web del PSG.

Cabe recordar que el aún delantero del PSG, con contrato hasta el 30 de junio de 2022, dijo en las últimas horas que tiene prácticamente tomada la decisión sobre su futuro, aunque rechazó desvelar cualquier detalle al respecto hasta que llegue la fecha más propicia.

“Casi”, contestó el internacional galo cuando fue cuestionado por si había tomado la la decisión en la gala anual de los premios de la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales de Francia (UNFP). Mbappe apuntó que anunciará “muy rápidamente” si continúa en el PSG o se marcha porque la elección la tiene “casi hecha”.

El delantero del PSG, gran ilusión del Real Madrid para reforzar su plantilla, no quiso, no obstante, dar más detalles al respecto para no influir más de lo debido en la ceremonia, como ocurrió en la gala de 2019, cuando efectuó unas manifestaciones que tuvieron una gran repercusión.





