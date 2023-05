El encuentro entre Boca Juniors y River Plate no terminó de la mejor manera y se desató una pelea en el campo de juego. Todo se originó por un cruce de palabras entre Sergio Romero y Agustín Palavecino, tras la celebración del gol de Miguel Borja de penal. Sobre esta situación, el portero ‘xeneize’ manifestó su molestia con el futbolista de River Plate.

“Se los dije a Palavecino, al entrenador y a los otros chicos en la cara. River había logrado con el DT anterior que todo el mundo hablara bien de ellos. En vez de ir a gritar con sus compañeros el gol, se puso a festejárnoslo en la cara. Le dije: ‘qué estás haciendo’. Es una falta de respeto total”, dijo en conferencia de prensa, en cuanto a la ‘bronca’ que hubo entre ambos planteles.

De esta manera, se reveló cuál fue el motivo de la gresca. Además, Romero agregó que solo buscaba hablar con el jugador, pero la euforia del momento hizo que todos se acercaran a separarlos y se desató la pelea. Acto seguido, llegaron las expulsiones para ambos equipos.





La jugada polémica del penal

Sobre el final del partido, River tuvo un penal a su favor que fue convertido en gol por Borja. De esta manera, se quedaron con la victoria del partido. Sin embargo, Sergio Romero mostró su molestia con el árbitro del partido y su nula atención con el VAR para revisar la jugada.

“En la jugada del penal es muy dudosa, yo le pregunto al árbitro si fue penal y me dice que fue un claro penal, pero tenía el VAR y no lo usó. Yo le dije que podía ir a consultar, pero se quedó con lo que él vio. Viendo la jugada de nuevo no es un penal cobrable, no debería haberlo cobrado nunca”, confesó el portero de Boca Juniors.

“Lo raro de todo esto es que el VAR no lo haya llamado, no fue penal, no es que le voló la pierna al jugador de River. Yo le pregunté a Solari y me dice que lo toca, pero no lo toca, se ve. Nos vamos con una sensación amargo y creemos que nos perjudicaron”, agregó.





