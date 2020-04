Si existe un futbolista al que las lesiones lo han golpeado, y mucho, ese es Fernando Gago. El argentino sufrió en enero de este año una rotura de ligamentos cruzados, la segunda en su carrera. Muchos pensaban que esto podría fin a su trayectoria; sin embargo, parece que no será así.

El volante de 34 años no quiere rendirse tan fácilmente, y tal como reconoció en unas declaraciones concedidas a ‘Club 94.7′, aún tiene ganas de demostrar su talento dentro del campo.

Tengo ganas de seguir jugando, pero tengo que ser sincero conmigo mismo. Si veo que estoy bien, bárbaro", explicó Gago.

“Si veo que no, voy a ser el primero en decir que no estoy para jugar. No quiero jugar por lo que fui, quiero dar otra cosa. Me operaron cinco veces, de las cinco veces, volví cuatro, ¿por qué no voy a volver cinco? Esa es mi motivación”, añadió.

“No tengo miedo de volverme a lesionar y si me pasa, lo aceptaré. Estoy entrenando como si fuera la primera vez que me pasa. Soy consciente que después de cierta edad al fútbol no se puede jugar, entonces eso me motiva. Cada vuelta de una lesión estaba más nervioso que el primer partido de mi vida”.

Fernando Gago pertenece a Vélez Sarsfield; sin embargo, sabe que está jugando los últimos minutos de su carrera, por lo tanto, debee empezar a pensar qué actividad realizará cuando decida despedirse.

“Va a estar ligado al fútbol, sea como entrenador o mánager. Todavía no lo tengo claro, porque sigo siendo jugador y quiero seguir jugando a la pelota”.

Argentina da por terminadas sus competiciones

Este lunes, Claudio Tapia, presidente de la AFA, confirmó el final de la temporada de este deporte. Asimismo, el ‘Chiqui’ confirmó que no habrá descensos.

“En la reunión de Comité Ejecutivo de este martes se dará por finalizada la temporada 2019-20 y por tabla general quedarán los clasificados a la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana. Quedan abiertos las plazas que otorgaban la Copa Superliga y la Copa Argentina, que se disputarán cuando el Ministerio de Salud lo permita. Además, no habrá descensos en la temporada 19/20 y en la 20/21”, aseguró Tapia a TNT Sports.

Según Tapia, la “decisión” ya “esta tomada” y se someterá a votación el martes.

Para el directivo, que los equipos no desciendan ayuda a mitigar la crisis económica causada por la pandemia.

