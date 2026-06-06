Desde el (Texas, Estados Unidos), juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por un . ¿Dónde pasan el partido? Para todo el territorio argentino, este duelo se verá por las señales de TyC Sports, Telefe y TV Pública, canales que también puede estar disponible en diversas cableoperadoras como DIRECTV. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. El choque se disputará sábado 6 de junio desde las 19:00 horas (horario en Perú, con dos horas más en Argentina).

Argentina vs. Honduras juegan en un amistoso con la transmisión de TyC Sport, Telefe y TV Pública. (Video: AFA)
Argentina vs. Honduras juegan en un amistoso con la transmisión de TyC Sport, Telefe y TV Pública. (Video: AFA)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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