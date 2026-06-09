Telefe transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el amistoso internacional entre Argentina vs. Islandia ONLINE | GRATIS, a disputarse este martes 9 de junio en el Estadio Jordan-Hare. ¿Qué otros canales transmitirán este partido del equipo dirigido por Lionel Scaloni? Toma en cuenta que también se podrá ver por las señales de TyC Sports y TV Pública, canales disponibles en las diversas cableoperadoras que trabajan en el territorio argentino. El horario de inicio del partido será a las 10:00 p.m. en horario de Argentina, con dos horas menos en países como Perú, Colombia y Ecuador.
¿Cómo ver Telefe para seguir el Argentina vs. Islandia desde Argentina?
En Argentina, el amistoso entre la selección argentina e Islandia podrá seguirse a través de Telefe en señal abierta para todo el país. Además, los aficionados tendrán la posibilidad de complementar la cobertura mediante TyC Sports y TV Pública, canales que también llevarán las incidencias del encuentro.
¿Cómo ver Telefe para seguir el Argentina vs. Islandia desde Perú?
Los aficionados en Perú podrán seguir la cobertura del encuentro mediante señales internacionales y plataformas autorizadas. Asimismo, Telefe ofrecerá información relacionada con la previa, el desarrollo del partido y las reacciones posteriores de la selección argentina.
¿Cómo ver Telefe para seguir el Argentina vs. Islandia desde España?
En España, la disponibilidad de Telefe dependerá de plataformas internacionales que distribuyan la señal fuera de Argentina. Debido a los derechos de transmisión, algunos contenidos pueden variar según el país, aunque los aficionados podrán mantenerse informados mediante los espacios digitales oficiales.
¿Cómo ver Telefe para seguir el Argentina vs. Islandia desde Uruguay?
Telefe forma parte de la oferta de distintos servicios y plataformas que siguen la actualidad de la selección argentina. Gracias a ello, los aficionados podrán acceder a contenidos especiales, análisis y cobertura del amistoso frente a Islandia.
¿Cómo ver Telefe para seguir el Argentina vs. Islandia desde Colombia?
En Colombia, los seguidores de la Albiceleste podrán mantenerse informados mediante las plataformas digitales de Telefe y otros servicios deportivos disponibles en la región, que ofrecerán seguimiento y cobertura del compromiso.