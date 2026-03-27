Desde el Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera, vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por un . ¿Dónde pasan el partido? Para toda Argentina, este enfrentamiento estará disponible en Telefe, canal disponible en diversas cableoperadoras de paga. Otra opción es TyC Sports, canal al que se puede acceder a través de DIRECTV, DGO y TyC Sports Play. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. El choque se disputará este viernes 27 de marzo desde las 18:15 horas (horario en Perú, con dos horas más en Argentina).

Telefe transmite el partido entre Argentina vs. Mauritania. (Video: AFA)
Telefe transmite el partido entre Argentina vs. Mauritania. (Video: AFA)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

TAGS RELACIONADOS