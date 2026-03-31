Desde el Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera, vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO por un . ¿Dónde pasan el partido? Para toda Argentina, este enfrentamiento estará disponible en Telefe, canal disponible en diversas cableoperadoras de paga. Otra opción es TyC Sports, canal al que se puede acceder a través de DIRECTV, DGO y TyC Sports Play. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. El choque se disputará este martes 31 de marzo desde las 18:15 horas (horario en Perú, con dos horas más en Argentina).

Previa Argentina vs. Zambia. (Video: D Sports)
Previa Argentina vs. Zambia. (Video: D Sports)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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