Tras caer en Copa Libertadores, vs. se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO en el compromiso programado para la del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. ¿En qué canales se podrá ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En Argentina también podrá ser visto por TNT Sports. Pelota Libre TV es una señal pirata. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 02 de mayo desde las 2:15 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina) y se jugará en el Estadio Alfredo Terrera.

TNT Sports EN VIVO, Boca vs. Central Córdoba online: ver gratis ESPN y Disney Plus
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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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