Tras su victoria en el Superclásico, vs. se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO en el compromiso programado para la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. ¿En qué canales se podrá ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En Argentina también podrá ser visto por TNT Sports. Pelota Libre TV es una señal pirata. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este jueves 23 de abril desde las 6:00 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina) y se jugará en el Estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello.

Boca Juniors ante Defensa por la jornada 16 de la Liga Profesional Argentina. (Video: Boca Juniors)
Boca Juniors ante Defensa por la jornada 16 de la Liga Profesional Argentina. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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