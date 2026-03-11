¿Dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 10 de la ? Mira la transmisión de este partido por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. TNT Sports también lo transmitirá para todo el territorio argentino; no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para este miércoles 11 de marzo desde las 5:45 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay) y tendrá lugar en La Bombonera.

Boca vs. San Lorenzo se miden en La Bombonera con la transmisión de TNT Sports. (Foto: Boca Juniors)
