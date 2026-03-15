¿Dónde ver Boca vs. Unión EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026? Mira la transmisión del encuentro por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago Disney Plus Premium. TNT Sports también transmitirá el partido para todo el territorio argentino; no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. Según la programación, el partido se disputará este domingo 15 de marzo desde las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).

Boca Juniors vs. Unión por la fecha 11 del Torneo Apertura. (Video: Boca Juniors)
Boca Juniors vs. Unión por la fecha 11 del Torneo Apertura. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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