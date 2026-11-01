El fútbol argentino tendrá este domingo 1 de noviembre uno de sus partidos más esperados de la temporada. Boca Juniors recibirá a River Plate en La Bombonera, desde las 15:00 (horario de Buenos Aires), por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El Superclásico enfrentará a dos históricos rivales en la recta final de la fase regular, con la clasificación a los playoffs como uno de los objetivos de ambos equipos. En el campo estarán futbolistas de trayectoria internacional como Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Thiago Almada y Ángel Correa. ¿Quieres ver el Superclásico Argentino por Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial del clásico estará a cargo de TNT Sports del paquete Pack Fútbol en los cableoperadores de Cablevisión Flow, DIRECTV y Telecentro.
¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, Boca vs. River por el Superclásico 2026?
Para ver TNT Sports Premium necesitas contratar el paquete Pack Fútbol. Este servicio permite seguir los partidos de la Liga Profesional argentina a través de los principales operadores de televisión. Estos son los canales que debes sintonizar:
- Canal 124 de Flow.
- Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DIRECTV.
- Canal 1020 de Telecentro.
¿Cómo ver Boca vs. River EN VIVO ONLINE por streaming?
También puedes seguir el Superclásico desde tu teléfono móvil, PC, tablet o Smart TV mediante las aplicaciones de Flow, DGO y Telecentro Play. Para acceder a las señales de ESPN Premium y TNT Sports Premium necesitas tener contratado el Pack Fútbol y contar con una suscripción activa al servicio de tu operador.
¿Cómo contratar TNT Sports con el paquete Pack Fútbol para ver el Superclásico argentino?
El Pack Fútbol permite acceder a las señales premium del campeonato argentino. Puedes consultar su disponibilidad, condiciones de contratación y precios directamente con los siguientes operadores:
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- TeleRed
- Colsecor
- Antina
- Gigared
- Express
- Claro TV
Horario, TV y dónde ver superclásico en vivo por Boca Juniors vs. River Plate
- Partido: Boca Juniors vs. River Plate
- Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026
- Horario: 15:00 (Buenos Aires)
- TV: TNT Sports Premium y ESPN Premium
- Streaming: Flow, DGO y Telecentro Play
- Competición: Fecha 15 del Torneo Clausura 2026
- Estadio: La Bombonera, Buenos Aires