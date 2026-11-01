El fútbol argentino tendrá este domingo 1 de noviembre uno de sus partidos más esperados de la temporada. , desde las 15:00 (horario de Buenos Aires), por la fecha 15 del . El Superclásico enfrentará a dos históricos rivales en la recta final de la fase regular, con la clasificación a los playoffs como uno de los objetivos de ambos equipos. En el campo estarán futbolistas de trayectoria internacional como Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Thiago Almada y Ángel Correa. ¿Quieres ver el Superclásico Argentino por Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial del clásico estará a cargo de del paquete Pack Fútbol en los cableoperadores de Cablevisión Flow, DIRECTV y Telecentro.

¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, Boca vs. River por el Superclásico 2026?

Para ver TNT Sports Premium necesitas contratar el paquete . Este servicio permite seguir los partidos de la Liga Profesional argentina a través de los principales operadores de televisión. Estos son los canales que debes sintonizar:

  • Canal 124 de Flow.
  • Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DIRECTV.
  • Canal 1020 de Telecentro.
LA BOCA, BUENOS AIRES (ARGENTINA), 1/11/2026. TNT Sports transmitirá EN VIVO GRATIS el superclásico Boca Juniors vs. River Plate que se realizará en La Bombonera. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.
LA BOCA, BUENOS AIRES (ARGENTINA), 1/11/2026. TNT Sports transmitirá EN VIVO GRATIS el superclásico Boca Juniors vs. River Plate que se realizará en La Bombonera. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Cómo ver Boca vs. River EN VIVO ONLINE por streaming?

También puedes seguir el Superclásico desde tu teléfono móvil, PC, tablet o Smart TV mediante las aplicaciones de Flow, DGO y Telecentro Play. Para acceder a las señales de ESPN Premium y TNT Sports Premium necesitas tener contratado el Pack Fútbol y contar con una suscripción activa al servicio de tu operador.

¿Cómo contratar TNT Sports con el paquete Pack Fútbol para ver el Superclásico argentino?

El Pack Fútbol permite acceder a las señales premium del campeonato argentino. Puedes consultar su disponibilidad, condiciones de contratación y precios directamente con los siguientes operadores:

  • DIRECTV
  • Flow
  • Telecentro
  • Movistar TV
  • Dibox
  • Supercanal
  • TeleRed
  • Colsecor
  • Antina
  • Gigared
  • Express
  • Claro TV

Horario, TV y dónde ver superclásico en vivo por Boca Juniors vs. River Plate

  • Partido: Boca Juniors vs. River Plate
  • Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026
  • Horario: 15:00 (Buenos Aires)
  • TV: TNT Sports Premium y ESPN Premium
  • Streaming: Flow, DGO y Telecentro Play
  • Competición: Fecha 15 del Torneo Clausura 2026
  • Estadio: La Bombonera, Buenos Aires
ESPN Premium, TNT Sports y ESPN (Disney+ Premium) EN VIVO: ver partido Boca vs. River por TV y Fútbol Online | VIDEO
Este domingo 1 de noviembre de 2026, Boca Juniors y River Plate protagonizan una nueva edición del superclásico del fútbol argentino en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro concentra la atención de millones de aficionados que buscan seguir la transmisión EN VIVO y ONLINE desde Argentina, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica. En territorio argentino, el partido se podrá ver por TNT Sports y ESPN Premium, señales que requieren la contratación del Pack Fútbol a través de los operadores de televisión por cable; además, los servicios digitales de Flow, DGO y Telecentro Play permiten acceder al compromiso por internet. Para quienes siguen el campeonato desde el extranjero, las alternativas pueden incluir ESPN, ESPN 2, Disney+ Premium y AFA Play, según el país y los derechos de transmisión disponibles. En Estados Unidos, los aficionados también pueden consultar la programación de FOX Deportes y las opciones de streaming de fuboTV, además de la disponibilidad de TyC Sports en los servicios autorizados de cada región. Es importante comprobar la señal correspondiente al país desde el que se desea ver el encuentro, ya que los derechos audiovisuales varían según el territorio. No recomendamos utilizar páginas como Fútbol Libre o Pelota Libre, debido a que no son plataformas oficiales de transmisión y pueden ofrecer emisiones sin autorización, además de representar riesgos de seguridad para los usuarios. (VIDEO DE X: @BocaJrsOficial)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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