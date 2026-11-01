⚽ Boca Juniors — River Plate EN VIVO, por Superclásico Argentina — dónde verlo ONLINE vía ESPN y Disney Plus Premium

Una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino se disputará este domingo 1 de noviembre, cuando Boca Juniors y River Plate se enfrenten en La Bombonera por la decimoquinta jornada del Torneo Clausura. Más allá de la enorme rivalidad histórica que caracteriza a los dos clubes más convocantes del país, el encuentro será clave en la lucha por el campeonato local y la repartición de boletos para los torneos continentales de 2027.

El cuadro de la Ribera, bajo la dirección técnica de Rodolfo Arruabarrena, llega motivado tras su victoria por la mínima diferencia (1-0) frente a Independiente en Avellaneda. Con este resultado, el Xeneize se mantiene prendido en la zona alta de su grupo con 27 puntos y, al mismo tiempo, lidera la tabla anual con 57 unidades a la par de Argentinos Juniors. Este gran momento deportivo consolida su pelea por clasificar a la Copa Libertadores 2027 y respalda su ilusión de cerrar una campaña sobresaliente, donde además disputará la final de la Copa Sudamericana.

Por su parte, River Plate pisará terreno visitante con la misión imperiosa de sumar de a tres para no perder pisada en sus objetivos. El conjunto conducido por Leonardo Ponzio viene de superar 1-0 a Racing en el Monumental y busca afianzar su funcionamiento colectivo. En la tabla anual, el Millonario cosecha 52 puntos, mientras que en la Zona B del Clausura suma 23 unidades, manteniéndose en carrera directa por asegurar su pasaje a la próxima Copa Libertadores.

¿Dónde ver Boca Juniors — River Plate EN VIVO hoy superclásico?

En Argentina, el superclásico Boca y River será transmitido EN VIVO por TNT Sports y ESPN Premium. Por streaming, sigue este emocionante compromiso ONLINE por Disney+ Premium y MAX. En Estados Unidos, sigue el duelo por FOX Deportes, FOX One, ViX, Fanatiz y fuboTV.

Argentina: TNT Sports, ESPN Premium, Disney+ Premium y MAX

México: ESPN 3 México y Disney+ Premium

Bolivia: Disney+ Premium

Perú: Disney+ Premium

Ecuador: Disney+ Premium

Colombia: Disney+ Premium

Chile: Disney+ Premium

Paraguay: Disney+ Premium

Nicaragua: Disney+ Premium

Guantemala: Disney+ Premium

Panamá: Disney+ Premium

Venezuela: Disney+ Premium

España: Movistar+

Uruguay: Disney+ Premium

México: Disney+ Premium

Estados Unidos: Fanatiz, FOX Deportes, ViX, FOX One y fuboTV

¿En qué canal ver Boca vs. River EN VIVO hoy en México?

En territorio mexicano, el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate se transmitirá en vivo por la señal de ESPN 3. Asimismo, el encuentro estará disponible vía streaming a través de Disney+ Premium.

LA BOCA, BUENOS AIRES (ARGENTINA), 1/11/2026. En qué canal de TV ver la transmisión del superclásico Boca Juniors vs. River Plate que se realizará en La Bombonera. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. River Plate?

El Superclásico entre Boca Juniors y River Plate por la fecha 15 del Torneo Clausura se disputará el domingo 1 de noviembre de 2026 en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera).

México (CDMX): 12:00 horas

Perú: 13:00 horas

Colombia: 13:00 horas

Ecuador: 13:00 horas

Bolivia: 14:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

Argentina: 15:00 horas

Chile: 15:00 horas

Uruguay: 15:00 horas

Paraguay: 15:00 horas

Brasil: 15:00 horas

España: 19.00 horas

Horarios del Boca vs. River en Estados Unidos

Para el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, programado para el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 15:00 (hora de Argentina) en La Bombonera, ten en cuenta un detalle clave: esa misma madrugada finaliza el horario de verano (Daylight Saving Time) en Estados Unidos, por lo que los relojes se atrasan una hora y entra en vigor el horario estándar de invierno (Standard Time).

Zona horaria Horario de invierno (Standard Time) Ciudades representativas Hora del partido Eastern EST (UTC-5) Miami, Nueva York, Washington D.C., Atlanta 13:00 horas Central CST (UTC-6) Chicago, Houston, Dallas, Nueva Orleans 12:00 horas Mountain MST (UTC-7) Denver, Salt Lake City, Phoenix*. 11:00 horas Pacific PST (UTC-8) Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Las Vegas. 10:00 horas

*La mayor parte de Arizona no cambia de hora a lo largo del año, pero al comenzar el horario estándar queda alineada con el horario MST (11:00 AM).

Este domingo 1 de noviembre de 2026, Boca Juniors y River Plate protagonizan una nueva edición del superclásico del fútbol argentino en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro concentra la atención de millones de aficionados que buscan seguir la transmisión EN VIVO y ONLINE desde Argentina, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica. En territorio argentino, el partido se podrá ver por TNT Sports y ESPN Premium, señales que requieren la contratación del Pack Fútbol a través de los operadores de televisión por cable; además, los servicios digitales de Flow, DGO y Telecentro Play permiten acceder al compromiso por internet. Para quienes siguen el campeonato desde el extranjero, las alternativas pueden incluir ESPN, ESPN 2, Disney+ Premium y AFA Play, según el país y los derechos de transmisión disponibles. En Estados Unidos, los aficionados también pueden consultar la programación de FOX Deportes y las opciones de streaming de fuboTV, además de la disponibilidad de TyC Sports en los servicios autorizados de cada región. Es importante comprobar la señal correspondiente al país desde el que se desea ver el encuentro, ya que los derechos audiovisuales varían según el territorio. No recomendamos utilizar páginas como Fútbol Libre o Pelota Libre, debido a que no son plataformas oficiales de transmisión y pueden ofrecer emisiones sin autorización, además de representar riesgos de seguridad para los usuarios. (VIDEO DE X: @BocaJrsOficial)