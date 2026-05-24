Tras disputar las semifinales del Torneo Apertura, River Plate vs. Belgrano se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO en el compromiso por la final de la Liga Profesional Argentina 2026. ¿En qué canales se podrá ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En Argentina también podrá verse por TNT Sports. Pelota Libre TV es una señal pirata. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este domingo 24 de mayo desde las 1:30 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina) y se jugará en el Estadio Mario Alberto Kempes.

River vs. Belgrano se enfrentan en la final del Torneo Apertura. (Video: River Plate)
River vs. Belgrano se enfrentan en la final del Torneo Apertura. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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