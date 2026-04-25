Desde el Estadio Monumental, River vs. Aldosivi juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la Liga Profesional Argentina, en el duelo válido por la fecha 16 del torneo. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Otras opciones? También podrás verlo por TNT Sports; eso sí, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. El choque se disputará este sábado 25 desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).

River enfrentará a Aldosivi por la Lirga Profesional Argentina. (Video: River Plate)
River enfrentará a Aldosivi por la Lirga Profesional Argentina. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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