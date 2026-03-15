¿Dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 11 del Torneo Apertura de la ? Mira la transmisión del encuentro por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago Disney Plus Premium. TNT Sports también transmitirá el partido para todo el territorio argentino; no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. Según la programación, el partido se disputará este domingo 15 de marzo desde las 5:45 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).

River Plate vs Sarmiento por la fecha 11 del Torneo Apertura. (Video: River Plate)
River Plate vs Sarmiento por la fecha 11 del Torneo Apertura. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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