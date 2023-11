¡No te lo puedes perder! River vs. Instituto se ven las caras EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 26 de noviembre de 2023 en el marco de la fecha 14 de la Copa de la Liga Profesional. El encuentro, a disputarse en el Estadio Más Monumental, se jugará desde las 6:00 p.m. (hora argentina, dos menos en Perú) y será transmitido LIVE AHORA GRATIS a través de las señales de TNT Sports, ESPN y Star Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto del partido.

El ‘Millonario’ llega a este partido tras igualar 2-2 un amistoso ante Colo Colo en Chile. Eso sí, en su último duelo oficial, cayó por 3-1 ante Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito. En la última jornada de la Copa de la Liga, el equipo de Martín Demichelis busca sellar la clasificación a la siguiente ronda.

El cuadro riverplatense quiere volver a ganar después de tres partidos (dos derrotas y un empate). En estos momentos, se ubica en el primer lugar de la Zona A con 23 puntos en 13 partidos jugados (siete triunfos, dos empates y cuatro derrotas). Tiene las mismas unidades que el segundo lugar, Huracán, y el tercer lugar, Independiente. Le saca 3 puntos de diferencia al cuarto, Colón, el quinto, Central y el sexto, Banfield. Un empate le asegura pasar de ronda.

El equipo cordobés, por su parte, llega a este partido tras igualar sin goles con Barracas Central y todavía mantiene una mínima esperanza de clasificar a la siguiente fase de la Copa LPF, pero no depende de sí mismo. Instituto está en la séptima posición con 19 puntos, deberá medirse al líder y después esperar que no sumen ni Colón, ni Central ni Banfield.

Cabe destacar que, en esta última jornada de la Copa de la Liga Profesional, el ‘Sabalero’ se medirá ante Vélez Sarsfield, el ‘Taladro’ recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata y el ‘Canalla’ visitará a Arsenal, encuentros que tendrán la atención del equipo de Alta Córdoba. Sin duda, nos espera una definición apasionante en el fútbol argentino.





¿A qué hora juega River vs. Instituto?

El partido River vs. Instituto está programado para jugarse este domingo 26 de noviembre desde las 6:00 de la tarde, en horario argentino, brasileño y chileno. En países como Perú, Ecuador y Colombia comenzará a las 4:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia iniciará a las 5:00 de la tarde. No te lo puedes perder.





¿En qué canales ver River vs. Instituto?

River vs. Instituto, por la última fecha en la Zona A de la Copa de la Liga, se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de TNT Sports, ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partido.





River vs. Instituto: posibles alineaciones

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Nicolás De La Cruz, Nacho Fernández, Manuel Lanzini, Esequiel Barco; Miguel Ángel Borja. DT: Martín Demichelis

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Ezequiel Parnisari, Fernando Alarcón, Lucas Rodríguez; Nicolás Linares, Gabriel Graciani y Gastón Lodico; Damián Puebla; Adrián Martínez y Gregorio Rodríguez. DT: Diego Dabove.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR