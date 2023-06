Tragedia en el fútbol argentino. River Plate vs. Defensa y Justicia fue suspendido debido al fallecimiento de un hincha en el estadio Más Monumental. El partido, correspondiente a la jornada 19 de la Liga Profesional, había iniciado y se disputaba con normalidad el primer tiempo. Sin embargo, un llamado de auxilio desde la tribuna hizo que todo se detenga. El árbitro Fernando Rapallini tomó conocimiento, informó a los capitanes y decidió aplicar la suspensión.

De acuerdo con los medios argentinos, la persona cayó de la tribuna Sívori alta y el impacto ocasionó su muerte inmediata. Los testigos que se encontraban en las gradas observaron la caída, pidieron ayuda inmediata y comenzaron a reclamar la suspensión del partido. El médico demoró poco más de un minuto en llegar al lugar para confirmar el fallecimiento.

La información llegó a las autoridades y Rapallini llamó a los capitanes de River y Defensa para avisarles de la situación. Ellos aceptaron la medida de inmediato. A la brevedad se informó a la seguridad que abra las puertas del Más Monumental para liberar la zona y evacuar lo más pronto posible. Media hora después el recinto ya estaba sin aficionados.

Palabras de las autoridades

Fernando Rapallini se pronunció tras la suspensión: “Escuché que la tribuna estaba pidiendo parar el partido, lo paramos para ver que pasaba y me dijeron que había una persona que estaba grave, pero todavía no estaba confirmado que había fallecido. A los 4-5 minutos me confirmaron que había fallecido y los organismos de seguridad me informaron que el partido estaba suspendido”.

Alberto Crescenti, titular del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, señaló en TyC Sports: “Para aclarar si murió antes o producto de la caída hay una autopsia que realizar. A ver si tiene una lesión anterior. La autopsia va a revelar los verdaderos motivos de este hecho. Es un masculino de pelo largo”.

En estos momentos, amigos y familiares de la víctima están ingresando al Más Monumental para reconocer el cuerpo, mientras se aguarda por el comunicado inminente de River Plate en las redes sociales. Asimismo, en las próximas horas se conocerá la reprogramación del encuentro. Una tragedia que enluta al fútbol argentino este sábado.





