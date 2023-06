Perdió el título de LaLiga Santander ante el Barcelona con un abismal diferencia de puntos y en la Champions League fue eliminado tras una humillante derrota ante el Manchester City. El Real Madrid de Carlo Ancelotti no tuvo la mejor de las temporadas. Sin embargo, el entrenador italiano seguirá recibiendo la confianza del presidente Florentino Pérez de cara al 2023-24. Así lo ha confesado el propio estratega trasalpino, que ante los medios dijo que seguirá siendo el estratega del cuadro blanco la próxima campaña y cumplirá el contrato firmado hace dos años.

“La luna de miel sigue, no he tenido ningún problema con el club, todo lo contrario, la relación ha mejorado en este periodo que hemos pasado juntos. Seguimos adelante”, confirmó Ancelotti en rueda de prensa en la ciudad deportiva de Valdebebas.

“Estoy muy contento de seguir e intentar hacerlo mejor la próxima temporada”, añadió tras conquistar en la presente tres títulos: Copa del Rey, Mundial de Clubes y Supercopa de Europa. Todo esto en la previa del último partido de LaLiga Santander el domingo ante el Athletic Club Bilbao.

Ancelotti se puso a sí mismo una valoración positiva en el curso que acaba aunque reconoció que ante tanta carga de partidos, hasta 61, le costó transmitir la motivación necesaria a sus jugadores en algunos encuentros.

“Es difícil ponerse una nota a sí mismo, lo que siento es que ha sido una temporada muy larga y complicada. Hemos trabajado mucho, no hemos tenido mucho tiempo y a nivel personal a veces no he sido capaz de transmitir una motivación alta porque estar motivado cada tres días es muy complicado”, confesó.

“He dado todo lo que podía dar. La nota que me pongo es positiva, pero estoy seguro que lo voy a hacer mejor el próximo año”, sentenció.

Ancelotti acaba con todas las dudas de su futuro ante la prensa. (Foto: Agencias)





¿Qué fichajes hizo el Real Madrid para 2022-23?





Real Madrid sumó dos fichajes oficiales para el presente curso. El primero es Antonio Rüdiger, quien llegó desde el Chelsea como jugador libre. El alemán ha firmado contrato hasta el 2026 y ganará 10 millones de euros por año. Jugaría de central, desplazando a Alaba a la banda.

Otro jugador que reforzó al Madrid para esta campaña es Aurélien Tchouaméni. Por 80 millones de euros, más otros 20 en variables, el francés llegó desde el AS Mónaco para convertirse en el reemplazante de Casemiro, quien terminó en el Manchester United de la Premier League.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR