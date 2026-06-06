Por un nuevo amistoso internacional previo al Mundial 2026, vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión exclusiva de , Telefe y TV Pública para todo el pueblo argentino. No te olvides que no recomendamos buscarlo a través de Pelota Libre TV, ya que es considerada una señal pirata. Recuerda que este encuentro, a disputarse en el Kyle Field (Texas, Estados Unidos), está programado para las 19:00 horas del sábado 6 de junio en suelo peruano, con dos horas más en Argentina (21:00 horas).

Desde Estados Unidos, Argentina vs. Honduras juegan con la transmisión de TyC Sport, Telefe y TV Pública. (Video: AFA)
Desde Estados Unidos, Argentina vs. Honduras juegan con la transmisión de TyC Sport, Telefe y TV Pública. (Video: AFA)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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