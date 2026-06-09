Por un nuevo amistoso internacional previo al Mundial 2026, vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión de Telefe para todo el público argentino. Además, TyC Sports y TV Pública llevarán el encuentro en sus respectivas señales. No te olvides que no recomendamos buscarlo a través de Pelota Libre TV, ya que es considerada una señal pirata. Recuerda que este encuentro, a disputarse en el Estadio Jordan-Hare, está programado para las 10:00 p.m. del martes 9 de junio en suelo argentino (8:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador).

Argentina vs. Islandia se enfrentan en amistoso internacional. (Video: AFA)
Argentina vs. Islandia se enfrentan en amistoso internacional. (Video: AFA)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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