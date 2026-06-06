¿Dónde ver Argentina vs. Honduras EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por un nuevo amistoso internacional FIFA? ¿En qué canal transmiten el partido? Según al programación, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el sábado 6 de junio del 2026: TyC Sports, TV Pública y Telefe. Un detalle a tomar en cuenta: Pelota Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 7:00 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Argentina y siete horas más en España).

TyC Sport, Telefe y TV Pública transmitirán el amistoso entre Argentina vs. Honduras. (Video: AFA)

¿Dónde ver Argentina vs. Honduras?

El partido entre Argentina vs. Honduras se podrá ver en territorio argentino a través de la señal de TyC Sports y su plataforma digital TyC Sports Play. Además, dependiendo del país, la transmisión estará disponible mediante diferentes canales de televisión y servicios de streaming con derechos para emitir los encuentros de la selección campeona del mundo.

¿Dónde ver Argentina vs. Honduras por señal abierta?

En algunos países de América Latina, el amistoso entre Argentina vs. Honduras podrá verse por canales de televisión abierta que hayan adquirido los derechos de transmisión. Sin embargo, en Argentina la cobertura principal estará a cargo de TyC Sports, que ofrecerá una amplia previa, el relato del partido y el análisis posterior al encuentro.

¿Dónde ver Argentina vs. Honduras por cable?

El compromiso entre Argentina vs. Honduras, correspondiente a la fecha FIFA de junio, será transmitido por TyC Sports en Argentina a través de los distintos operadores de televisión por cable y satélite. Asimismo, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante plataformas de televisión de paga que incluyan la señal deportiva en su programación.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Honduras en Argentina?

El amistoso internacional entre Argentina vs. Honduras comenzará a las 9:00 p.m. en territorio argentino. El encuentro servirá como una nueva prueba para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni en su preparación para los próximos compromisos oficiales.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Honduras en España?

Para los aficionados que siguen a la Albiceleste desde España, el encuentro entre Argentina y Honduras comenzará a las 2:00 a.m. del día siguiente. Debido a la diferencia horaria entre ambos países, los seguidores argentinos en Europa deberán madrugar para no perderse ninguna incidencia del partido.