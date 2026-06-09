Desde el Estadio Jordan-Hare, vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por un amistoso internacional FIFA. ¿Dónde pasan el partido? Para todo el territorio argentino, este duelo se verá por la señal de TyC Sports, además de Telefe y TV Pública, canales que también estarán disponibles en diversas cableoperadoras y plataformas autorizadas. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV o Fútbol Libre TV. El choque se disputará este martes 9 de junio desde las 8:00 p.m. (horario en Perú y Colombia, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Argentina vs. Islandia se enfrentan en amistoso internacional. (Video: AFA)
Argentina vs. Islandia se enfrentan en amistoso internacional. (Video: AFA)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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