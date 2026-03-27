Por un nuevo previo al Mundial 2026, se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con las transmisiones exclusivas de Telefe y TyC Sports para toda Argentina, mientras que de manera digital se verá con el pago del servicio de TyC Sports Play. No te olvides que no recomendamos buscarlo a través de Pelota Libre TV, ya que es considerada una señal pirata. Recuerda que este encuentro, a disputarse en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera), está programado para las 18:15 horas del viernes 27 de marzo, con dos horas más en Argentina.

TyC Sports transmite el partido entre Argentina vs. Mauritania. (Video: AFA)
TyC Sports transmite el partido entre Argentina vs. Mauritania. (Video: AFA)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

TAGS RELACIONADOS