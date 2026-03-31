Por un nuevo previo al Mundial 2026, se ven las caras con las transmisiones exclusivas de Telefe y TyC Sports para toda Argentina, mientras que de manera digital se verá con el pago del servicio de TyC Sports Play. No te olvides que no recomendamos buscarlo a través de Pelota Libre TV, ya que es considerada una señal pirata. Recuerda que este encuentro, a disputarse en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera), está programado para las 18:15 horas del martes 31 de marzo, con dos horas más en Argentina.

Previa Argentina vs. Zambia. (Video: D Sports)
Previa Argentina vs. Zambia. (Video: D Sports)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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