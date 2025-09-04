Transmisión de TyC Sports para ver el duelo de Argentina vs. Venezuela por las Eliminatorias al Mundial 2026. (Foto: AFP / Composición Depor)
El partido de despedida de Lionel Messi jugando para Argentina por Eliminatorias en Buenos Aires. Este jueves 4 de septiembre, mira el partido de Argentina vs. Venezuela a partir de las 20:30 horas y con transmisión de TyC Sports en TV o TyC Sports Play en streaming online. La Albiceleste, ya clasificada a la Copa del Mundo en el primer lugar de las Eliminatorias 2026, recibirá a una Venezuela que necesita con urgencia los 3 puntos, para aún soñar con clasificarse directamente al próximo Mundial. No te pierdas la transmisión minuto a minuto con todas las incidencias desde el Monumental de Buenos Aires.

TyC Sports EN VIVO - ver Argentina vs. Venezuela con Lionel Messi por Eliminatorias 2026. (Video: TyC Sports)
