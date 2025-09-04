Argentina vs. Venezuela se enfrentan este jueves 4 de septiembre en el estadio Monumental de Buenos Aires por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El partido marcará el último encuentro de Lionel Messi en su país por la fase clasificatoria, con la Albiceleste ya clasificada y la Vinotinto aún soñando con llegar a su primera Copa del Mundo.
Horarios y canales de TV del partido Argentina vs. Venezuela
El encuentro entre Argentina y Venezuela se juega a las 8:30 p.m. hora local en Buenos Aires. Estos son los horarios en los 10 países sudamericanos, además de Estados Unidos y México:
|País
|Hora local
|Canal de TV
|Argentina
|8:30 p.m.
|TyC Sports / TV Pública
|Brasil
|8:30 p.m.
|Globo
|Chile
|7:30 p.m.
|Chilevisión / Disney+
|Uruguay
|8:30 p.m.
|DirecTV / AUF TV / Antel TV
|Paraguay
|7:30 p.m.
|Tigo Sports
|Bolivia
|7:30 p.m.
|Tigo Sports
|Perú
|6:30 p.m.
|América TV / Movistar Deportes
|Ecuador
|6:30 p.m.
|ECDF
|Colombia
|6:30 p.m.
|Caracol TV / RCN
|Venezuela
|6:30 p.m.
|Televen
|México
|5:30 p.m.
|SKY / ViX Premium
|Estados Unidos (ET)
|6:30 p.m.
|Fanatiz / ViX Premium
Contexto del partido Argentina vs. Venezuela
Con 38 años y después de disputar la final de la Leagues Cup con Inter Miami, Messi llega rodeado de su familia y con la emoción de una posible despedida en casa. El astro argentino acumula 112 goles y 193 partidos con la camiseta albiceleste, consolidándose como el máximo goleador y jugador con más presencias en la historia del seleccionado.
Argentina lidera la tabla de las Eliminatorias con 35 puntos, ya con el primer lugar asegurado. Venezuela, en cambio, ocupa la séptima posición con 18 unidades, aún con chances de acceder al repechaje, aunque acechada de cerca por Bolivia (17).
Posibles alineaciones del partido Argentina vs. Venezuela
- Argentina: Emiliano Martínez – Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico – Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso – Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
- Venezuela: Rafael Romo – Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro – Cristian Cásseres, Carlos Faya – Eduard Bello, Jefferson Savarino, Yeferson Soteldo o Telasco Segovia – Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.