Lionel Messi juega con Argentina el último partido de unas Eliminatorias al Mundial en calidad de local. (Foto: AFP)
Lionel Messi juega con Argentina el último partido de unas Eliminatorias al Mundial en calidad de local. (Foto: AFP)

Argentina vs. Venezuela se enfrentan este jueves 4 de septiembre en el estadio Monumental de Buenos Aires por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El partido marcará el último encuentro de Lionel Messi en su país por la fase clasificatoria, con la Albiceleste ya clasificada y la Vinotinto aún soñando con llegar a su primera Copa del Mundo.

Horarios y canales de TV del partido Argentina vs. Venezuela

El encuentro entre Argentina y Venezuela se juega a las 8:30 p.m. hora local en Buenos Aires. Estos son los horarios en los 10 países sudamericanos, además de Estados Unidos y México:

PaísHora localCanal de TV
Argentina8:30 p.m.TyC Sports / TV Pública
Brasil8:30 p.m.Globo
Chile7:30 p.m.Chilevisión / Disney+
Uruguay8:30 p.m.DirecTV / AUF TV / Antel TV
Paraguay7:30 p.m.Tigo Sports
Bolivia7:30 p.m.Tigo Sports
Perú6:30 p.m.América TV / Movistar Deportes
Ecuador6:30 p.m.ECDF
Colombia6:30 p.m.Caracol TV / RCN
Venezuela6:30 p.m.Televen
México5:30 p.m.SKY / ViX Premium
Estados Unidos (ET)6:30 p.m.Fanatiz / ViX Premium
Lionel Messi juega con Argentina el último partido de unas Eliminatorias al Mundial en calidad de local. (Foto: AFP)
Lionel Messi juega con Argentina el último partido de unas Eliminatorias al Mundial en calidad de local. (Foto: AFP)

Contexto del partido Argentina vs. Venezuela

Con 38 años y después de disputar la final de la Leagues Cup con Inter Miami, Messi llega rodeado de su familia y con la emoción de una posible despedida en casa. El astro argentino acumula 112 goles y 193 partidos con la camiseta albiceleste, consolidándose como el máximo goleador y jugador con más presencias en la historia del seleccionado.

Argentina lidera la tabla de las Eliminatorias con 35 puntos, ya con el primer lugar asegurado. Venezuela, en cambio, ocupa la séptima posición con 18 unidades, aún con chances de acceder al repechaje, aunque acechada de cerca por Bolivia (17).

Posibles alineaciones del partido Argentina vs. Venezuela

  • Argentina: Emiliano Martínez – Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico – Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso – Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
  • Venezuela: Rafael Romo – Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro – Cristian Cásseres, Carlos Faya – Eduard Bello, Jefferson Savarino, Yeferson Soteldo o Telasco Segovia – Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.
Argentina vs Venezuela por la Fecha 17 de las Eliminatorias 2026
La selección de Argentina recibe a su similar de Venezuela en el Estadio Monumental de Buenos Aires por la Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial FIFA 2026. | Crédito: Ronie Bautista / GEC
SOBRE EL AUTOR

Nacido en Lima en 1992, se formó en traducción y pedagogía antes de dirigir su carrera hacia el periodismo. En 2013 ingresó al Grupo El Comercio, donde trabajó durante 12 años en Depor, cubriendo diversas facetas del deporte. Actualmente, es parte del Núcleo de Audiencias del GEC, donde continúa aportando con dedicación en el ámbito digital.

TAGS RELACIONADOS