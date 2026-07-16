Desde el Estadio Marcelo Bielsa, Boca vs. Sarmiento se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO en el compromiso programado por los dieciseisavo de final de la Copa Argentina 2026. ¿En qué canales se podrá ver la transmisión del partido? Para todo el territorio argentino, este enfrentamiento estará disponible en TyC Sports, a través de su versión de streaming en el servicio de TyC Sports Play. Pelota Libre TV es una señal pirata. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este jueves 16 de julio desde las 7:45 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina).

¿Cómo ver Boca vs. Sarmiento por TyC Sports Play en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el partido Boca vs. Sarmiento a través de TyC Sports Play, la plataforma de streaming oficial de la cadena deportiva. La transmisión en vivo incluirá toda la cobertura exclusiva, el color de la hinchada y el relato característico de la señal para este crucial duelo de la Copa Argentina.

¿Cómo acceder a TyC Sports Play para ver Boca vs. Sarmiento?

Para sintonizar en vivo el encuentro Boca vs. Sarmiento a través de TyC Sports Play, es requisito estar suscrito a un servicio de televisión paga (cable o satélite), como Flow, DIRECTV o Telecentro. Los usuarios simplemente deben vincular su cuenta del proveedor de TV en la plataforma para habilitar la señal sin costo adicional.

¿Cómo ver Boca vs. Sarmiento por TyC Sports Play desde el celular?

Quienes deseen ver el Boca vs. Sarmiento desde un teléfono móvil podrán hacerlo descargando la aplicación oficial de TyC Sports Play, disponible para dispositivos Android e iOS. Tras iniciar sesión con las credenciales de su operador de cable, accederán a la cobertura en directo desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver Boca vs. Sarmiento por TyC Sports Play en una computadora?

Otra alternativa para seguir el Boca vs. Sarmiento es ingresar directamente al sitio web oficial tycsportsplay.com desde el navegador de una PC o laptop. Allí, tras validar su proveedor de televisión, los aficionados encontrarán el reproductor de video con el partido en vivo, además de contenido a la carta y noticias del torneo.

¿Cómo ver Boca vs. Sarmiento por TyC Sports Play en Smart TV?

Los aficionados que quieran disfrutar del Boca vs. Sarmiento en pantalla grande podrán acceder descargando la aplicación de TyC Sports Play en televisores Smart TV compatibles (como aquellos con Android TV). También resulta muy sencillo transmitir la señal desde la app del celular o la computadora hacia el televisor utilizando tecnologías como Chromecast o Apple TV.

¿Qué ofrece TyC Sports Play durante la transmisión de Boca vs. Sarmiento?

Además de la emisión ininterrumpida del Boca vs. Sarmiento, TyC Sports Play permite a los usuarios acceder a la programación completa de la señal de cable en simultáneo, ofreciendo la previa con enviados especiales, análisis tácticos, entrevistas post-partido y todo el seguimiento periodístico de la Copa Argentina.

Boca vs. Sarmiento se enfrentan por los dieciseisavos por la Copa Argentina 2026 vía TyC Sports. (Video: @bocajrs)