En el Estadio Brigadier López, River vs. Excursionistas chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la primera ronda de la Copa Argentina. El partido, que será el primero para el conjunto Millonario en este certamen, arrancará a las 7:45 de la noche (hora peruana) y 9:45 p.m. (hora argentina). Además, va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por TyC Sports para América Latina. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

River Plate viene de golear a Vélez con un marcador de 5-0 el domingo en el estadio Monumental, destacando por un triplete del colombiano Miguel Borja y dos goles de Facundo Colidio, por Copa de la Liga. Ahora, el equipo debe enfocarse rápidamente en su próximo enfrentamiento contra Excursionistas, que marcará su estreno de los Millonarios en la Copa Argentina.

En esa línea, el entrenador Martín Demichelis tiene una buena noticia, ya que no hay jugadores lesionados después del compromiso contra los de Liniers y no habrá más ausencias. Esto se debe a que Matías Kranevitter, Santiago Simón, Manuel Lanzini y Gonzalo Martínez están lesionados, y Claudio Echeverri y Pablo Solari están con la Selección Argentina Sub 23 en el Preolímpico Sudamericano.

Además, el estratega incorporará a su plantilla al uruguayo Sebastián Boselli, una vez que el defensor haya concluido su participación con la selección de Uruguay en el Preolímpico, en el cual su selección fue eliminada. También, en los próximos días, evaluará la situación de Milton Casco, quien se está recuperando de una lesión en los meniscos de su rodilla derecha.

En este contexto, River se dedicó este lunes a realizar ejercicios ligeros en las prácticas, especialmente diseñados para aquellos jugadores que tuvieron una mayor participación en el partido contra Vélez. En cuanto al martes por la tarde, el plantel volverá a entrenar y posteriormente se concentrarán para el desplazamiento a Santa Fe, pensando en su duelo con Excursionista en el estadio de Colón.

¿En qué canal ver River vs. Excursionistas por Copa Argentina?

El partido entre River vs. Excursionistas se disputará en el Estadio Brigadier López y será transmitido para toda Sudamérica por TyC Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿A qué hora juegan River vs. Excursionistas?

El partido entre River vs. Excursionistas está programado para este miércoles 7 de febrero desde las 7:45 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 9:45 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 8:45 p.m., y en México a las 6:45 p.m.

¿Dónde juegan River vs. Excursionistas?





