En lo que se perfila como la transferencia más esperada del mundo del fútbol, los rumores que rodean a Kylian Mbappé (25 años) y su posible traspaso al Real Madrid toman fuerza una vez más. Con cada día que pasa, más medios y periodistas en Francia respaldan la idea de que la estrella del Paris Saint Germain cambiará el Parque de los Príncipes por el Santiago Bernabéu la próxima temporada. La última pieza del rompecabezas la proporcionó Le Parisien, un medio con fuentes confiables dentro del PSG, al informar el pasado sábado que ‘Kiki’ había tomado la decisión de unirse al conjunto blanco.

Según esta fuente, a menos que ocurra una sorpresa de último momento, el delantero no renovará su contrato con el PSG. Esta noticia se suma a las afirmaciones de Daniel Riolo, periodista de RMC Sport, quien sostiene que todo está desarrollándose según el plan trazado por el capitán de la selección francesa.

“Es una continuación de todo lo que pasó este verano. Hubo toda una polémica para nada, ya que en su mente sabía que era el último año. Y sucedió exactamente como él lo había decidido. La lógica de esta historia era que terminaría esta temporada y no extendería su contrato”, expresó Riolo.

“Él siempre decía que no lo haría. No extendería. Para mí lo único que queda es saber si el Real lo quiere. Si el Real dice: ‘es demasiado tarde, te hicimos una oferta hace dos años, no viniste y ahora ya no queremos...’ Todo va según lo planeado al final”, agregó la citada fuente.

El periodista destaca la coherencia de la situación con lo ocurrido durante el verano pasado, cuando ya se especulaba sobre el futuro de Mbappé. Parece que el delantero tenía claro en su mente que esta sería su última temporada con el PSG, y según Riolo, todo está siguiendo el curso que Kylian había trazado para su carrera.





En el PSG no saben nada





El desenlace de este culebrón, que ha mantenido en vilo a los hinchas del París Saint-Germain, del Real Madrid y a la prensa deportiva durante un tiempo considerable, parece acercarse a su punto final. Sin embargo, el PSG ha salido al paso de las informaciones de Le Parisien, asegurando que no tienen conocimiento de que Mbappé haya tomado una decisión definitiva.

El club parisino incluso insinuó que independientemente de la elección del delantero, este estará protegido, recordando el compromiso de Mbappé de renunciar a una prima de fidelidad de 80 millones de euros. Tal acuerdo se logró en agosto del año pasado tras una reunión de no agresión entre el futbolista y el presidente Nasser Al Khelaifi.





Kylian Mbappé juega en el Paris Saint-Germain desde el 2017. (Foto: Getty Images)





¿Dónde empezó la carrera de Mbappé?





Kylian Mbappé comenzó su carrera en liga con el Mónaco el 2 de diciembre de 2015, jugando dos minutos como suplente ante Caen a la edad de 16 años y 347 días. El de Bondy completó un buen debut en Ligue 1 con su actual equipo, el PSG, al contra el Metz en su primera aparición el 8 septiembre 2017.





¿En cuánto está valorizado Mbappé?





Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El también internacional con Francia, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.





¿Cuántos goles tiene Kylian Mbappé en su carrera?





Mbappé lleva ya 325 goles en su carrera profesional entre clubes y selección. De ese total, 241 llegaron defendiendo al PSG, 31 al Mónaco y 53 al combinado nacional de Francia. La Ligue 1 francesa es el torneo que más goles de Kylian ha visto hasta el día de hoy, con 188. La siguen la Champions League con 43 y en Copas Nacionales con 41.





Kylian Mbappé jugó en el AS Mónaco antes de fichar por PSG en 2017. (Foto: Getty Images)

